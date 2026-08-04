Променял свадьбу Роналду на призвание: киберспортсмен из Подмосковья отказал футбольной легенде

Уроженец Орехово-Зуева, звездный киберспортсмен Илья Осипов (m0NESY) получил приглашение на свадьбу Криштиану Роналду — но ответил отказом. Причина — старт ключевого турнира по Counter-Strike 2, который приходится на тот же день. 21-летний снайпер, за которого заплатили рекордные $2,5 млн, не готов жертвовать спортивным графиком ради светского события, пишет REGIONS .

Личное знакомство Осипова и Роналду состоялось на фестивале Esports World Cup в Эр-Рияде. Португальская суперзвезда посетила тренировочную базу Team Falcons, пообщалась с игроками и обменялась контактами с молодым снайпером. Тогда Илья признался: ощущение, будто мимо проходит «живой бог», который не идет, а плывет по воздуху.

Приглашение на свадебную церемонию, назначенную на 8 августа, стало для Осипова неожиданным, но почетным. Однако именно на этот день у Team Falcons запланированы первые матчи мирового первенства Esports World Cup 2026 по CS2. Пропустить старт турнира ради торжества киберспортсмен не мог — слишком велика ответственность перед командой и фанатами.

В прямом эфире своего стрим-канала Илья объяснил решение: профессиональная карьера, дисциплина и стремление к трофеям — безусловный приоритет. Вместо вечеринки в компании мировых звезд футбола уроженец Подмосковья сосредоточится на борьбе за чемпионство.

Напомним, в 2025 году саудовский клуб Team Falcons выкупил контракт m0NESY у G2 за абсолютный рекорд индустрии — $2,5 млн (около ₽200 млн). Илья уже подтвердил статус одного из лучших снайперов планеты, и теперь нацелен подтвердить его на главной сцене года.