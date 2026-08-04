Мытищи вместо заграницы: Сергей Пенкин восхитился местным пляжем

В разгар аномальной жары народный артист России Сергей Пенкин выбрал для отдыха не зарубежные курорты, а Пироговский пляж в Мытищах. Певец признался, что был потрясен местной зоной отдыха на Клязьминском водохранилище, и пообещал вернуться сюда снова. Об этом пишет REGIONS .

Сергей Михайлович нашел несколько свободных часов между концертами и отправился на берег водохранилища, чтобы переждать рекордную жару. Купание в прохладной воде и пляжная атмосфера пришлись артисту по душе.

В коротком видео, которое разлетелось по соцсетям, он лаконично, но эмоционально оценил отдых: «Потрясающий Пироговский пляж. Уже хочу опять». Жители Мытищ с восторгом отреагировали на появление звезды — не каждый день на местном берегу можно встретить знаменитость такого уровня.

Пирогово находится в транспортной доступности от столицы, что делает его популярным направлением для москвичей и жителей области. В 2026 году эта зона официально признана пригодной для купания — она вошла в перечень МЧС наряду с другими участками на Клязьминском и Пестовском водохранилищах.

На частном пляже работает прокат инвентаря. Для тех, кто предпочитает просто загорать, оборудованы муниципальные зоны в деревнях Новоалександрово, Новосельцево, Сорокино и Подрезово — купание там запрещено, но места для отдыха у воды обустроены полностью.