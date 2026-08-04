Открытие новой очереди бизнес-парка «Гринвуд» состоится в Красногорске в III квартале 2026 года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Площадь объекта составит 28 тыс. кв. м. Инвестиции в проект — более ₽4 млрд», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева в рамках встречи с делегацией КНР.

В состав новой очереди войдут выставочные и офисные помещения. В общей сложности число резидентов центра превышает 400 компаний-представителей 14 стран мира. В их числе — свыше 170 компаний из КНР.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии экономики в регионе.