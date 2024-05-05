Пошутившего после победного матча над «Зенитом» футболиста «Рубина» Безрукова затравили на «Матч-ТВ»

В российском футболе разразился очередной скандал с трудно прогнозируемыми последствиями. Как передает Baza, с подачи руководства РФС началась самая настоящая травля футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

Накануне после победного матча над «Зенитом» Безруков сыронизировал в интервью телеканалу «Матч-ТВ», что якобы ждет от «Краснодара» деньги на карточку. Буквально сразу некоторые юристы стали требовать проверить игрока по уголовной статье. К прессингу футболиста подключились и звезды шоу-бизнеса.

«За несколько дней «Матч-ТВ» опубликовал более 30 материалов на тему Безрукова, практически все из которых направлены против футболиста. Среди высказавшихся — Ольга Бузова, Эвелина Бледанс, Дава, юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, а также несколько юристов, заявивших, что слова Безрукова могут попадать под статью Уголовного кодекса», — приводится в публикации.

Отмечается, большинство спортсменов и тренеров полностью на стороне Безрукова. Однако их позиция на «Матч-ТВ» почему-то не появляется.

Напомним, поражение «Зенита» от «Рубина» позволило «Краснодару» сравняться с сине-бело-голубыми по очкам и серьезно обострило ситуацию в Премьер-Лиге.