Тренд лета 2026: зачем машины в Балашихе превращают в рекламные щиты

В Балашихе прохожие и автомобилисты обратили внимание на машину, кузов которой был исписан оскорбительными словами. Хозяин транспортного средства объяснил это следованием вирусному тренду — по его словам, такой прием будто бы помогает привлекать внимание женщин. О случае сообщил канал «Балашиха Рулит» в МАХ, сообщил REGIONS.

Респект и уважение

Тренд распространился летом 2026 года. На капотах, дверях и стеклах автомобилей начали появляться слова вроде «изменщик» и «козел», а также другие обидные прозвища. Чаще всего такие машины встречались рядом с ночными заведениями.

Сами владельцы признавались: надписи они наносят добровольно — краской или помадой. Смысл эпатажа, по их словам, в том, чтобы вызвать интерес. Мужчины таким образом выражают солидарность, а женщины стремятся доказать, что с ними партнер изменять не станет. Нередко это заканчивается новыми знакомствами.

Водитель разрисовал машину ради вирусного тренда

Балашихинский водитель, чья машина привлекла внимание, тоже подтвердил авторство надписей. При этом он заверил общественность: ущерб имуществу минимален.

«Не знал, что этот перформанс вызовет такой ажиотаж, поэтому немного поясню. Те, кто волновался, не волнуйтесь, краска меловая, смываемая, стоит ₽500. Это и правда тренд, и написано все мною собственноручно, скоро все смою», — написал владелец автомобиля в сетях.

«Феномен перевертыша»: почему эпатаж на кузове не работает

Психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд в разговоре с REGIONS дала оценку такому поведению. По ее мнению, это проявление «феномена перевертыша»: человек пытается обернуть в свою пользу социально неприемлемый контент, чтобы получить внимание.

«Результатом такого явления стали, например, разнообразные треш-блогеры. Однако такое поведение, включая собственноручно нанесенные неприличные надписи на авто, для нормальных людей должно стать красным флагом. Это говорит в первую очередь о нарциссизме человека и о его перевернутом представлении о норме», — пояснила эксперт.

Гринвальд отметила, что выстроить здоровые отношения подобными методами не получится. Такой эпатаж, скорее, отпугнет потенциального партнера и заставит его держаться от владельца автомобиля подальше.

Ранее сообщалось, что в России становится трендом новая услуга — «поныть» за ₽7 тыс.