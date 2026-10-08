Уколы отменили, а вес снова растет: как не вернуть потерянные килограммы

Похудеть с помощью препаратов ГПП-1 — для многих только половина пути. После отмены уколов аппетит может усилиться, а вес постепенно начать возвращаться. Исследования показывают, что после прекращения терапии часть потерянного веса люди набирают снова. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам эксперта, препараты ГПП-1 и тирзепатид помогают контролировать аппетит и количество съедаемой пищи. Пока человек их принимает, соблюдать дефицит калорий обычно проще. После отмены этот эффект постепенно уходит.

«После отмены препарата аппетит может стать сильнее. Если человек замечает, что ему каждый раз хочется чем-то перекусить, пожевать между основными приемами пищи, порции стали больше, он сразу же думает, что сорвался. Но это не так. Просто исчезло действие препарата, которое помогало контролировать аппетит», — объяснила Редина.

Поэтому о том, что будет после уколов, диетолог советует думать еще во время похудения. Если все время держаться только на снижении аппетита, после отмены препарата старый режим питания может быстро вернуться.

«Первое — это регулярность еды. Не надо целый день терпеть голод, а вечером наедаться как в последний раз. В рационе должны быть мясо, рыба, яйца, творог, бобовые, овощи, крупы. Если человек в страхе поправиться начнет есть одни салаты, долго он так не протянет», — рассказала Редина.

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Второй момент — движение. Если во время похудения человек мало двигался, после отмены препарата вес будет возвращаться быстрее.

«Обычная ходьба, лестница вместо лифта, плавание, велосипед, тренировки пару раз в неделю — уже хорошая база. Силовые упражнения тоже нужны, потому что они помогают сохранять мышцы во время похудения», — подчеркнула эксперт.

Редина порекомендовала следить не за каждым набранным граммом, а за общей тенденцией.

«Не нужно вставать на весы по пять раз в день. Вес может немного прыгать из-за жидкости, соли, цикла и других причин. Нужно смотреть на динамику. Если он растет месяц за месяцем, появился так называемый жор, тогда уже надо что-то менять», — отметила Редина.

При этом самостоятельно отменять препарат или менять его дозировку эксперт не советует. Лечение должно проводиться строго под наблюдением врача. Решение об отмене зависит от конкретного лекарства, причины его назначения, состояния здоровья и того, какого результата удалось добиться. Для некоторых людей лечение может быть длительным.

«Уколы могут хорошо помочь на этапе снижения веса, но дальше человеку все равно нужно выстроить питание и образ жизни, которые он сможет соблюдать в долгую. Во время лечения проще контролировать аппетит, а после отмены он может вернуться», — объяснила Редина.

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Диетолог подчеркнула, что, если человек видит, что вес стабильно растет, аппетит становится неконтролируемым, а старые пищевые привычки возвращаются, лучше не ждать несколько месяцев, а обратиться к врачу.

Утром человек не может заставить себя нормально позавтракать, днем перебивается кофе и небольшими перекусами, а вечером внезапно обнаруживает себя у холодильника — и остановиться уже практически невозможно. Как объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог, КПТ-терапевт и специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина, дело в такой ситуации часто вовсе не в отсутствии силы воли. Человек может попадать в замкнутый круг ограничений и вечерних перееданий.