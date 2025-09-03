Последний дом Мэрилин Монро, где она и умерла, чуть не снесли в США

Суд запретил сносить это здание, признав законным решение городских властей о присвоении дому статуса исторической достопримечательности. Об этом также сообщает агентство Bloomberg.

Суд в Лос-Анджелесе встал на защиту дома, где провела последние месяцы жизни легендарная актриса Мэрилин Монро. Она приобрела этот дом в начале 1962 года и жила в нем до своей смерти в августе того же года. Новые владельцы дома, купившие его в 2023 году за $8,35 млн, планировали снести строение, чтобы благоустроить участок.

Они получили разрешение на это, но против выступили поклонники актрисы и местные жители. Городской совет поддержал протестующих и в 2024 году признал дом историческим памятником. Владельцы попытались оспорить это решение в суде, но потерпели неудачу.

