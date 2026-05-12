Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области посетил Коломну

Коломна приняла делегацию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Цель рабочего визита — проанализировать туристический потенциал города и проработать варианты вывода местных брендов и культурных площадок на международную арену. Такую информацию распространила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Одним из ключевых пунктов программы стало знакомство с арт‐кластером «Патефонка». Это креативное пространство объединяет представителей самых разных направлений: от сферы искусства и дизайна до медиакоммуникаций и цифровых технологий. Члены делегации осмотрели площадки кластера, пообщались с его резидентами и детально обсудили механизмы государственной поддержки для компаний, планирующих выходить на зарубежные рынки.

Следующим этапом поездки стало посещение ювелирного производства ООО «АТОЛЛ‐СИЛЬВЕР», которое славится своими изделиями из серебра. Сотрудники предприятия наглядно показали, как создаются украшения, и акцентировали внимание на самобытности местных ювелирных традиций. Представители Фонда поддержки ВЭД тщательно изучили экспортные возможности такой продукции и наметили стратегии ее продвижения в дружественных государствах, в том числе с помощью участия в международных выставках и размещения на онлайн‐платформах.

Завершилось мероприятие экскурсией на предприятие по выпуску молочной продукции — ООО «Коломенское». Делегаты подробно ознакомились с технологией производства и линейкой товаров. В рамках деловой встречи стороны затронули вопросы экспорта продукции и обсудили инструменты привлечения зарубежных гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.