Последний император отказал Конору Макгрегору

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко по прозвищу Последний император не планирует участвовать в боях на голых кулаках, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

С подобным предложением к Емельяненко обратился ирландец Конор Макгрегор, который является совладельцем организации кулачных боев Bare Knuckle FC.

48-летний Емельяненко не выступал с февраля 2023 года, когда он проиграл в поединке за титул чемпиона Bellator американцу Райану Бейдеру.

Ранее российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов удивил журналистов хорошим знанием французского языка.