Сафонов превзошел в ПСЖ Месси, Неймара и Ди Марию

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов после матча с «Тулузой» пообщался с журналистами на французском языке.

Матвей Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и отстоял на ноль в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (1:0). Российский голкипер удивил всех после игры, когда пообщался с журналистами на французском языке. Те отметили грамотную речь и приличное произношение у легионера.

Россиянин рассказал, что занимается языком несколько раз в неделю и старается общаться на французском с партнерами по команде.

Французский Сафонова привел в полный восторг болельщиков парижского клуба. Матвей добился серьезного прогресса в изучении языка всего за полгода, тогда как бывшие звезды ПСЖ Лионель Месси, Неймар, Анхель Ди Мария и другие так и не заговорили на французском за несколько лет выступления во Франции.

Летом 2024 года ПСЖ заплатил «Краснодару» 20 млн евро за трансфер вратаря сборной России. Сафонов провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, и в пяти из них отстоял на ноль.

Ранее стало известно, что болельщики саудовского «Аль Хилаля» требуют исключить из команды бывшую звезду «Зенита» Малкома.