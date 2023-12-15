Посол гостеприимства Подмосковья представила регион на встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства»

Посол гостеприимства Подмосковья Екатерина Понкратова представила регион на встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства», которая прошла на федеральной территории «Сириус».

В мероприятии приняли участие послы гостеприимства регионов России и представители органов власти, курирующих туризм. Участники обменялись опытом и обозначили планы работы на следующий год. Также прошла серия образовательных сессий.

Команда проекта «Мастера гостеприимства» презентовала участникам концепцию нового сезона. Участников ждут четыре направления, включающие развитие сообщества, отбор выдающихся кадров, программы сопровождения.

«Как посол гостеприимства, ваш проводник в мир туризма приглашаю всех неравнодушных к участию в четвертом сезоне проекта «Мастера гостеприимства». С проектом вы сможете развиваться в индустрии и воспользоваться множеством возможностей», – отметила Понкратова.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте welcomecup.rsv.ru до 25 декабря.