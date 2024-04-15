Поставщик булочек вновь отсудил деньги у сети закусочных комика Харламова

У сети закусочных «Хот Дог Бульдог», которая принадлежит известному комику Гарику Харламову, вновь отсудили деньги за неоплаченные булочки. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что пекарне «Хлеб на радость» через суд удалось добиться того, чтобы ей выплатили еще почти 60 тыс. рублей.

Поясняется, что пекарня начала судиться с сетью комиком еще прошлогодним летом. Поданным сотрудников заведения, они изготавливали свежие булочки для сети в 2021-2022 годах, тем не менее «Хот Дог Бульдог» оплатил поставку только частично, тем самым накопив 310 тыс. рублей долга.

Добавляется, что изначально поставщики отсудили у сети закусочных примерно 800 тыс. рублей, однако этого им оказалось мало. Пекарня потребовала заплатить еще 100 тыс. рублей, чтобы возместить расходы на оплату услуг адвоката.

Суд удовлетворил иск лишь частично: с сосисочных комика было решено взыскать 58 тыс. рублей судебных издержек. Также против «Хот Дог Бульдога» возбуждено исполнительное производство, поскольку компания задолжала еще и за связь.

Напомним, комик Гарик Харламов открыл собственную сеть быстрого питания три года назад. В компании «Хот Дог Бульдог» ему принадлежит доля всего в 27%.