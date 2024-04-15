Поставщик булочек вновь отсудил деньги у сети закусочных комика Харламова
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
У сети закусочных «Хот Дог Бульдог», которая принадлежит известному комику Гарику Харламову, вновь отсудили деньги за неоплаченные булочки. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что пекарне «Хлеб на радость» через суд удалось добиться того, чтобы ей выплатили еще почти 60 тыс. рублей.
Поясняется, что пекарня начала судиться с сетью комиком еще прошлогодним летом. Поданным сотрудников заведения, они изготавливали свежие булочки для сети в 2021-2022 годах, тем не менее «Хот Дог Бульдог» оплатил поставку только частично, тем самым накопив 310 тыс. рублей долга.
Добавляется, что изначально поставщики отсудили у сети закусочных примерно 800 тыс. рублей, однако этого им оказалось мало. Пекарня потребовала заплатить еще 100 тыс. рублей, чтобы возместить расходы на оплату услуг адвоката.
Суд удовлетворил иск лишь частично: с сосисочных комика было решено взыскать 58 тыс. рублей судебных издержек. Также против «Хот Дог Бульдога» возбуждено исполнительное производство, поскольку компания задолжала еще и за связь.
Напомним, комик Гарик Харламов открыл собственную сеть быстрого питания три года назад. В компании «Хот Дог Бульдог» ему принадлежит доля всего в 27%.