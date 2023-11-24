Посвящение в искусство мастеров народной культуры провели в Красногорске

«Такие мероприятия, направленные на сохранение и развитие народной культуры, играют важную роль в формировании исторической памяти и национального самосознания. Они помогают укрепить патриотические чувства у молодого поколения и создать основу для дальнейшего распространения и популяризации народной культуры в Нахабино и за ее пределами», - добавили в администрации.