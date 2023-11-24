Посвящение в искусство мастеров народной культуры провели в Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В клубе «Мечта» в Красногорске прошел праздник-посвящение в искусство мастеров народной культуры «Обереговцы». Об этом сообщили в социальных сетях администрации городского округа.
В сообщении уточнили, что для гостей выступили пять творческих коллективов, которые представили свои номера и продемонстрировали национальную культуру. Кроме того, в клубе состоялось выступление Образцового коллектива Молодежного ансамбля «Оберег». Посетители могли услышать народные песни, авторскую музыку, обрядовые песни и не только.
«Такие мероприятия, направленные на сохранение и развитие народной культуры, играют важную роль в формировании исторической памяти и национального самосознания. Они помогают укрепить патриотические чувства у молодого поколения и создать основу для дальнейшего распространения и популяризации народной культуры в Нахабино и за ее пределами», - добавили в администрации.