«Потенциал был сильнейший»: почему умерший звезда «Друзей» не добился больших высот

54-летний актер Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», умер, захлебнувшись в своем джакузи. Сообщается, что причиной случившегося стала остановка сердца. Тело актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе.

Журналист и кинокритик Павел Пугачев прокомментировал случившееся, отметив, что гибель артиста является большой утратой для мира кино.

«Перри, безусловно, оставил заметный след в мировой массовой культуре. Без Чендлера, которого он сыграл, невозможно представить «Друзей», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт выразил уверенность в том, что артист добился бы еще больших успехов, если бы вовремя смог справиться с алкоголизмом и наркозависимостью. Эти проблемы преследовали Перри на протяжении как минимум нескольких лет, из-за чего он даже стал выглядеть заметно хуже коллег-одногодок.

«В силу борьбы со внутренними демонами, он, к сожалению, не смог в полной мере раскрыться как актер. А ведь потенциал у него был сильнейший», — заявил Пугачев.

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