«Максимум 10 лет»: врач озвучила печальный прогноз болезни Брюса Уиллиса
Терапевт Алиева раскрыла, откуда у Брюса Уиллиса появилась деменция
Фото: [Zuma\TASS]
Американский продюсер и писатель Гленн Гордон Карон заявил, что его другу Брюсу Уиллису становится все хуже с каждым днем. Актер уже не может читать книги, хотя обожал это делать раньше, а также практически не разговаривает.
Врач-терапевт Севинч Алиева объяснила, с чем именно столкнулся звезда «Крепкого орешка».
Не доживет до 80-летия
С учетом того, что с момента обнаружения проблемы у 68-летнего Уиллиса прошло уже около двух лет, остается ему не так уж и много. Те, кто столкнулся с подобным диагнозом, по словам специалиста, живут недолго.
«Этот диагноз схож с болезнью Альцгеймера, практически слабоумие у человека возникает. Болезнь Пика — вариант лобно-височной деменции, крайне редкое, но хроническое и прогрессирующее заболевание, которое поражает ЦНС. Продолжительность жизни с ней — 7-8 лет, максимум 10 лет. Но все индивидуально, зависит от окружения, лечения, используемых препаратов», — сообщила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [Evan Agostini/AP/TASS]
Самый глубокий симптом
Болезнь Пика, добавила врач, это наследственная проблема. Однако она может возникать из-за того, что человек пережил какой-то стресс, острую интоксикацию или черепно-мозговую травму.
«Заболевание имеет три стадии. Сначала человек становится равнодушным, эгоистичным, заторможенным. Затем теряются навыки к чтению и письму, человек прекращает узнавать людей, у него меняется восприятие мира. Деменция — самый глубокий симптом», — заключила собеседница.
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