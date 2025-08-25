Потеря для Японии: создатель культового аниме 80-х ушел из жизни

Прощание с режиссером пройдет в узком кругу близких людей. Об этом стало известно из открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Японии скончался режиссер и сценарист Есиюки Фукуда. Он умер 21 августа в городе Кавасаки, однако детали его смерти не раскрываются.

Фукуда был одной из ключевых фигур японского театрального андеграунда 1950-х годов. Выпускник Токийского университета со степенью по французской литературе начал свою карьеру с постановки первой драмы в 1953 году. Позже он возглавлял национальный Союз режиссеров.

Широкой публике Фукуда известен благодаря сценарной работе над культовым аниме «Печальная Белладонна» (18+) 1973 года, которое было номинировано на «Золотого медведя». Также он участвовал в создании фильмов «Самурай-шпион» и «Злые духи Японии», ставших классикой японского кинематографа.

