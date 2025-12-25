Потерявшая квартиру Долина хочет взыскать с Лурье 1 млн рублей за коммуналку

Судебная тяжба между народной артисткой РФ Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье из перешла в новую фазу. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, певица намерена взыскать с новой хозяйки квадратных метров 1 млн руб. за коммунальные платежи.

Как отмечает источник, во время фактического проживания в квартире, которая расположена в Хамовниках, Долиной пришлось платить за свет, воду, отопление и другие услуги ЖКХ.

Юристы певицы считают, что, согласно решению Верховного суда РФ о праве собственности, Лурье владеет квартирой с июня 2024 года. По этой причине покупательница должна вернуть деньги Долиной, которой пришлось 1,5 года оплачивать коммуналку.

Предварительные расчеты показывают, что ежемесячная сумма платежей составляла около 47 тыс. руб. в теплое время года и порядка 55 тыс. руб. в отопительный сезон.

Таким образом, за 1,5 года общая сумма выплат достигла примерно 1 млн руб. Долина намерена через суд взыскать с нее эти средства как неосновательное обогащение.

Ранее стало известно, что Полина Лурье отказала Ларисе Долиной в просьбе пожить в квартире еще какое-то время.