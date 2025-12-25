Лурье отказала Долиной в просьбе пожить в проданной квартире

Покупательница квартиры в Хамовниках Полина Лурье отказала народной артистке РФ Ларисе Долиной в просьбе временно остаться в ней. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Накануне певица обратилась к новой владелице квадратных метров с просьбой ненадолго остаться в квартире, чтобы успеть собрать и вывезти все вещи.

«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала Свириденко.

Судебная тяжба вокруг московской квартиры длится уже давно. Летом 2024 года Долина продала апартаменты Лурье за 112 млн руб., но позже заявила, что стала жертвой мошенников и подала в суд для оспаривания сделки.

Суды действительно встали на сторону певицы и постановили, что взыскивать деньги Лурье должна с мошенников. Тогда покупательница обратилась в Верховный суд РФ, чтобы обжаловать эти решения. Высшая судебная инстанция встала на ее сторону, и квартира осталась за Лурье.

Ранее сообщалось, что в Москве две пенсионерки судятся за квартиру, которую одна из них продала по «схеме Долиной».