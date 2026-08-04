«Поцеловались перед камерами»: как прошел первый совместный выход Дуа Липы и Каллума Тернера после свадьбы?

Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер официально стали мужем и женой, и теперь они впервые продемонстрировали свой новый статус на публике, пишет Daily Mail. Пара появилась на красной дорожке в Нью-Йорке, где прошла премьера фильма One Night Only. В этой картине Каллум исполнил одну из главных ролей, и Дуа пришла поддержать супруга.

Для этого вечера 30-летняя певица выбрала эффектное черное платье с глубоким декольте и завязками на шее. Образ дополнили выразительные серебряные серьги. Дуа выглядела по-королевски, и ее появление не осталось незамеченным ни фотографами, ни поклонниками.

36-летний Каллум, в свою очередь, предстал в элегантном темно-синем костюме и желтой рубашке.

Супруги охотно позировали перед камерами, а в какой-то момент не удержались и поцеловались. Позже Каллум также сфотографировался со своей коллегой по фильму Моникой Барбаро, которая выбрала роскошное белое шелковое платье.

Напомним, официальная церемония бракосочетания Дуа Липы и Каллума Тернера состоялась в начале лета в лондонском ратушном зале Old Marylebone Town Hall. После этого пара устроила пышное трехдневное торжество в Сицилии, где для гостей выступил сам Элтон Джон.

Ранее сообщалось, что звезда «Друзей» Дженнифер Энистон нежно поцеловала возлюбленного во время отдыха на Майорке.