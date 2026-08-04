Подмосковные дзюдоисты стали обладателями трех медалей Спартакиады народов России

Подмосковным спортсмены завоевали три медали на II Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов «Спартакиада народов России 2026» — одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иван Цветков (СШОР по единоборствам, Подольск) стал серебряным призером в весовой категории до 66 кг. Кроме того, третье место в весовой категории до 60 кг занял Александр Плеханов (СШОР по единоборствам, Подольск), в весе до 52 кг — Дарья Захарова (СШОР по единоборствам, Подольск).

Состязания прошли в Магнитогорске в рамках государственной программы «Спорт России», их участниками стали более 250 спортсменов из 41 региона страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.