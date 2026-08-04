Нет заказов — не значит отпуск: работодатель не вправе отправлять сотрудников отдыхать без их согласия

В условиях временного отсутствия заказов или снижения производственной активности некоторые работодатели пытаются отправить персонал в отпуск вне утвержденного графика. Однако, как пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», подобные действия противоречат нормам Трудового кодекса. Вместо отпуска в таких случаях закон требует оформлять простой, который оплачивается иначе.

Чем простой отличается от принудительного отпуска

По закону, если предприятие не может обеспечить сотрудников работой по вине нанимателя, наступает время простоя. Статья 157 ТК РФ гарантирует работнику выплату не менее двух третей его средней заработной платы за этот период. При этом человек обязан находиться на своем рабочем месте, если стороны не договорились об ином. Отпуск, напротив, представляет собой оплачиваемый период отдыха, предоставляемый по заранее утвержденному графику либо по взаимному согласию. Отправлять людей в отпуск принудительно, без их добровольного письменного согласия, незаконно.

Как действовать сотруднику при попытке подмены понятий

Если работодатель настаивает на уходе в отпуск «за свой счет» или в счет будущих периодов из-за отсутствия заказов, работник вправе отказаться. Тогда наниматель обязан оформить простой и выплатить положенные две трети зарплаты. При нарушении этих правил сотрудник может пожаловаться в Государственную инспекцию труда, обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм или заручиться поддержкой профсоюзной организации.

Кто имеет право на удлиненный отпуск

Стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для большинства россиян — 28 календарных дней. Однако для отдельных категорий граждан предусмотрены увеличенные сроки. Несовершеннолетние работники отдыхают 31 день, люди с инвалидностью — от 30 дней, педагоги — до 56 дней. Дополнительные оплачиваемые дни полагаются за ненормированный рабочий график, труд во вредных или опасных условиях, работу в регионах Крайнего Севера, а также медикам, спортсменам и лицам, пострадавшим от радиационного воздействия.

«Главное правило: никаких принудительных отпусков без согласия работника не существует. Все, что идет вразрез с этим, — нарушение закона», — резюмировала Светлана Бессараб.

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