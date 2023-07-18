Пожарный «Мособлпожспас» выиграл финал Кубка губернатора по маунтинбайку

В Краснозаводске (Орехово-Зуевский городской округ) прошел заключительный этап розыгрыша Кубка губернатора по гонкам на маунтинбайке. В одной из возрастных категорий победу праздновал пожарный учреждения «Мособлпожспас» Артем Кондратьев.

Велоспортом обладатель почетного трофея занимается с раннего детства в секции Электростали. Первые уроки 19-летний Артем получил от родителей Екатерины и Николая Кондратьевых. Неоднократно становился победителем детских и юношеских соревнований. Со временем на перспективного спортсмена обратили внимание тренеры сборной Московской области и пригласили его в юниорскую команду.

Два года назад Артем Кондратьев получил международный опыт на первенстве Европы. В настоящее время подмосковный огнеборец готовится к новым стартам.

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