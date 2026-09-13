Рейс Москва — Анталия прервался: воздушное судно внепланово село в Минеральных Водах. Борт приземился там днем 13 сентября 2026 года. Информацию подтвердили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, информация размещена в официальном тг-канале.

По предварительным данным, борт сел внепланово в Минводах из-за технических неполадок.

Ведомство уточнило, что Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров. Если появятся основания, будет рассмотрен вопрос о мерах реагирования.

Напомним, что недавно московские аэропорты столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов. Причиной стало закрытие полетов из-за объявления о беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса с россиянами пережили все ужасы полета в шторм.