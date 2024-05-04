Праздничный турнир «День Победы» прошел на реконструированном стадионе «Протва» в Протвино

В преддверии 9 Мая Федерация футбола города Протвино при поддержке администрации городского округа Серпухов провела праздничный турнир «День Победы». Он стал первыми официальным турниром на футбольном поле стадиона «Протва» после его реконструкции.

«Очень приятно видеть ребят, которые приехали к нам из разных городов: Серпухова, Тарусы, Кременок, есть протвинские коллективы. Планировалось изначально шесть команд, но поскольку желающих было очень много, пришлось немного отредактировать формат и расширить до восьми. Возраста разные, играют и ветераны», — сообщил председатель Федерации футбола города Протвино Иван Шарапов.

Субботним утром на стадионе не только игроки, но и болельщики. Житель города Протвино Юрий Романчин рассказывает, что не припускает ни единого городского турнира. А все по тому, что его сын играет в футбол с 6 лет и даже основал в городе футбольную школу для детей. Он и сегодня на поле.