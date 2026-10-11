Звинчук раскрыл роль Захаровой в освобождении команды «Рыбаря» из Черногории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась в числе тех, кто сыграл одну из ключевых ролей в освобождении команды проекта «Рыбарь», задержанной в Черногории. Об этом сообщил владелец телеграм-канала Михаил Звинчук. Информацию распространил телеграм-канал RT.

По словам спикера, благоприятный исход стал возможен благодаря совместной работе Министерства иностранных дел России, спецслужб и неравнодушных людей. Именно этот комплекс усилий, как подчеркнул Звинчук, привел к освобождению команды. Отдельно он выделил вклад Захаровой, назвав ее роль одной из ключевых.

«Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии. И в целом посольские ребята знали о нашей ситуации еще с девяти утра», — сообщил спикер.

Звинчука и его соратников задержали в Черногории ранее. По имеющимся данным, они снимали документальный фильм о местных храмах. Власти республики приняли решение выдворить россиян «из соображений национальной и внутренней безопасности государства». В настоящее время команда проекта уже вернулась в Москву.

Ранее сообщалось, что Захарова сравнила случай в Перу с намибийским скандалом вокруг имени Гитлер.