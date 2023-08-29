Праздник «Парк знаний» пройдет в парках Подмосковья 1 сентября, сообщили в Минкультуры и туризма региона. Мероприятие охватит свыше сорока парков области.

Посетителей ждет насыщенная программа. К примеру, в парке в Дубне состоится школьный маркет, в парке «Пегас» Егорьевска – мастер-класс от художников-мультипликаторов, в парке «Победа» в Талдоме – лекция на тему экологии.

В парке им. Гагарина в Шатуре представят детский спектакль под открытым небом, в парке им. Воробьева в Луховицах проведут литературный квест «Я читаю – много знаю!», в парке культуры и отдыха Павловского Посада можно будет записаться в кружки по интересам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательная система региона готова к новому учебному году.