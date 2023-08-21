Андрей Воробьев: образовательная система Подмосковья готова к новому учебному году

Образовательная система Подмосковья готова к новому учебному году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своих соцсетях по итогу рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Московской области подчеркнул, что с каждым годом число учеников в школах региона увеличивается примерно на сорок тысяч человек, поэтому в Подмосковье стараются держать темпы по строительству новых образовательных учреждений.

«Ко Дню знаний откроем тридцать школ и двадцать пять детских садов. <…> Система готова у новому учебному году. Уверен, в этом году будет еще больше результатов», — отметил губернатор.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин провели рабочую встречу. Глава региона рассказал, что новые школы в Московской области возводят как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных средств.