Праздник «Три Спаса в Мелихове» пройдет в предстоящую субботу в подмосковном Чехове

В августе Русская православная церковь отмечает три праздника Спаса: Яблочный, Ореховый и Медовый. Так, в этом году фестиваль «Три Спаса в Мелихове» пройдет в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» уже в десятый раз. Об этом заявили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что гости праздника погрузятся в мир народных традиций. Музыкальную программу составят выступление оркестра народных инструментов «Русские узоры» и концерт артистки театра и кино Карины Мостовой.

Фольклорист Илья Ахрамеев и Живой Музей народных искусств познакомят посетителей с забытыми народными играми и забавами. На мастер-классах можно будет научиться изготовлению травяной куклы-стригушки, живописи, росписи деревянной игрушки, карвингу — художественной резке по овощам и фруктам, и многому другому.

Для посетителей будет работать ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». Кроме того, гостей ждут тематические фотозоны, экскурсии и познавательные прогулки, а также турнир по яблочным шашкам.

Примечательно, что билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника или на сайте.

Возрастное ограничение 6+