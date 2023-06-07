Детям продемонстрировали видео, в котором рассказывается об известных мировых чемпионах и призерах Олимпийских игр.

В фильме также рассказали о достижениях борца Анатолия Парфенова, пловчихи Анастасии Зуевой, фехтовальщика Александра Бекетова, легкоатлета Алексея Кузнецова.

Поведали ребятам и о местных хоккеистах, которые тоже прославили городской округ. Многие любители спорта знают город Воскресенск именно благодаря местному хоккейному клубу «Химик». Коллектив вырастил множество чемпионов Олимпийских игр, Мира и Европы, обладателей высшего приза НХЛ Кубка Стэнли — Игоря Ларионова, Валерия Каменского, Вячеслава Козлова, Александра Черных и других хороших игроков.

В дом культуры на праздник приехала воспитанница спортклуба «Химик» Ирина Калугина. Сейчас она представляет коллектив МС МО «7.62». Калугина является кандидатом в мастера спорта по хоккею с шайбой, кандидатом в мастера спорта по хоккею с мячом, серебряным и бронзовым чемпионом Кубка женской хоккейной лиги, участницей чемпионата мира по хоккею, чемпионкой мира по хоккейболу. Она рассказала детям о своей насыщенной спортивной карьере, а также поделилась секретами в достижении успеха.

Кроме того, спортсменка провела мастер-класс по владению клюшкой. Все ребята получили множество положительных впечатлений от общения. В том числе все дети смогли поближе рассмотреть полученные награды чемпионки.