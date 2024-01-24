Областной праздник «ЗАЧЕТный парк» пройдет в парках Подмосковья в День студента. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В общей сложности к мероприятию присоединились свыше 50 подмосковных парков, отметили в ведомстве. В программе праздника — семинары, концерты, дискотеки, профориентационные мероприятия.

К примеру, в парке семейного отдыха в Дубне будет открыта выставка молодых художников. Также пройдут концерт рок-группы, встречи с бизнес-тренерами и экспертами.

В парке «Победа» в Талдоме состоится семинар по профориентации, в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцово — интеллектуально-развлекательная игра «Калейдоскоп профессий».

Возрастное ограничение 16+