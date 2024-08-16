Предприятия из Подмосковья победили в трех номинациях Всероссийской премии в области НХП

Накануне в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Всероссийской премии в области народных художественных промыслов «На_родном». Ее лауреатами стали предприятия из Подмосковья, победившие в трех номинациях. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что предприятия НХП Московской области получили 6 наград в трех номинациях. В номинации «Дизайн и ремесло» одним из победителей стал «Гжельский фарфоровый завод» за «Лучшую коллаборацию с народными художественными промыслами».

В этой же номинации победителем стало ООО «Гжель — художественные мастерские» за «Лучший российский продукт с элементами народных художественных промыслов». Это совместный проект предприятия с косметическим брендом «Натура Сиберика», где в рамках сотрудничества была создана косметическая линия «Русская северная коллекция» в дизайне гжельской росписи.

Музей елочной игрушки «Клинское подворье» стал победителем в номинации «Территория традиций» за «Лучший музей народных художественных промыслов».

А в номинации «Национальный код. Мастерство» Подмосковье также получило несколько наград. Так, лучшим изделием НХП был признан поднос с жостовской росписью «Рассвет» от ООО «Жостовская фабрика». Валентина Филипповна Вайсеро — художник декоративно-прикладного искусства, мастер богородской резьбы по дереву заслужено получила награду как «Лучший мастер народных художественных промыслов». Помимо этого, в рамках номинации лучшим руководителем народных художественных промыслов объявили Генерального директора предприятия «Объединение Гжель» Сивова Петра Валерьевича.