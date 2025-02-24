Представитель Бибера назвал «изнурительными» слухи о наркозависимости артиста

Официальный представитель Джастина Бибера прокомментировал сообщения о его предполагаемом употреблении наркотиков, сообщил портал TMZ. Он охарактеризовал эти слухи как изнурительные и подчеркнул тенденцию людей подпитывать негативные, скандальные и разрушительные истории.

Недавно появились спекуляции о том, что Бибер мог вновь пристраститься к запрещенным веществам, с которыми он боролся в прошлом.

Эти разговоры о возможном рецидиве зависимости возникли после инцидента с журналистами, когда Бибер, гуляя с супругой Хейли, эмоционально отреагировал на присутствие папарацци, устроив словесную перепалку прямо на улице.

Представитель семьи Биберов также затронул тему многочисленных слухов о разводе звездной пары, еще раз заверив, что в отношениях Джастина и Хейли все благополучно. Однако, по имеющейся информации, за последний год Джастин прекратил общение с теми друзьями и коллегами, которые, по его мнению, больше не приносили ему пользы.

Что касается усталого внешнего вида Бибера в последнее время, источник утверждает, что это связано с его музыкальной деятельностью: артист проводит много времени в студии звукозаписи по ночам, а также помогает жене с их сыном Джеком Блюзом, что сильно изматывает обоих.

Ранее сообщалось, что Бибер оставил загадочное послание на фоне слухов о разводе с Хейли.