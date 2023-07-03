Представитель Подмосковья вошел в число победителей международного музыкального конкурса

Представитель Подмосковья Станислав Корчагин, который окончил детскую школу искусств Лобни по классу фортепиано, стал одним из победителей Международного конкурса имени Петра Чайковского. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Конкурс проводился в Москве и Санкт-Петербурге. За победу в нем боролись две с половиной сотни участников из двадцати трех стран.

Победителей определили в шести номинациях. Корчагин был признан лучшим в номинации «Фортепиано» из представителей нескольких десятков стран.

В завершение конкурса в Северной столице состоялся гала-концерт лауреатов. Мероприятие длилось порядка шести часов. Представитель Подмосковья исполнил Первый концерт Петра Чайковского для фортепиано с оркестром и Второй концерт Сергея Прокофьева.