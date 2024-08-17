Представитель Подмосковья завоевал «бронзу» на чемпионате России по легкой атлетике

Подмосковный легкоатлет, завоевав «бронзу», принес тем самым первую медаль чемпионата России по легкой атлетике в копилку региона. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен Иван Афонин, воспитанник тренера Николая Чемерисова, завоевал бронзовую награду в беге на 100 метров. Эта медаль открыла счет трофеям подмосковных легкоатлетов на главном турнире страны. Отметим, что представитель Московской области установил на дистанции личный рекорд в 10,45 секунд.

Примечательно, что в течение четырех дней более восьмисот легкоатлетов из семидесяти регионов страны разыграют 46 комплектов медалей. Отмечается, что в составе сборной Подмосковья выступают более сорока пяти спортсменов.

Спортсмены состязаются в таких дисциплинах, как бег на различные дистанции, бег с барьерами, прыжок в высоту, прыжок с шестом, метание копья и молота, а также эстафета 4×100.