Представители Каширы заняли первое место в общем зачете блицтурнира по шахматам

В Зарайске в торжественной обстановке прошел блицтурнир по шахматам. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

В зале собрались жители Зарайска и Каширы, Озер и Луховиц, Коломны и Егорьевска, Рязани и Рязанской области. Всего участие приняли 44 человека. Рамин Сидик, представитель городского округа Кашира, набрал девять очков. Максимальный балл — 11. Участник занял первое место по итогу общего зачета.

Все представители каширской спортивной школы продемонстрировали хорошие результаты. По 6,5 очков заработали Даниил Щенников, Влад Скоромников и Алексей Воробьев. Немного меньше, шесть очков, получил Александр Воробьев. Эти фамилии указаны в верхней части турнирной таблицы, что доказывает успешность игры каждого.

Администрация городского округа Кашира поздравляет жителей, которые отстаивали честь города в блицтурнире по шахматам. Отмечается, что энергичные и молодые ребята продемонстрировали стремительный прогресс.