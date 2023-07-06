Представители Подмосковья примут участие в фестивале «Таврида.АРТ»

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, в 2022 году от области на мероприятие отправились три сотни ребят. Ожидается, что в текущем году число участников областной делегации будет не меньше.

«На стенде нашего региона мы принимали множество гостей из разных регионов – в день по полторы тысячи человек, ребята хвалили разноформатную интересную программу. Работу стенда высоко оценил Сергей Владиленович Кириенко. В этом году у нас также будет стенд Подмосковья с полезной и креативной программой», - добавила министр.

Фестиваль состоится в следующем месяце в Крыму. Зарегистрироваться на участие в нем можно до десятого июля.

В программе – множество мероприятий, в том числе выставки, театральные постановки, шоу с участием известных артистов, показы модельеров и дизайнеров, кинопремьеры.