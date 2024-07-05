Представители Подмосковья стали победителями конкурса «Молодые дарования России»

Студенты и учащиеся подмосковных колледжей и школ искусств стали победителями и призерами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что ежегодно данный конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов и принимающих активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения (в детских школах искусств, образовательных учреждениях профессионального образования и вузах).

Примечательно, что всего для участия в конкурсе в ведомстве было подано более ста тридцати заявок. По итогам проведения Московского областного отборочного конкурса для участия во II туре конкурса было направлено тридцать пять участников.

По результатам конкурса победителями и призерами стали двадцать девять человек. Уже в сентябре в Москве состоится торжественное вручение дипломов победителям I премии конкурса.