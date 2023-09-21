Представители подмосковных городов примут участие в форуме городов-побратимов Беларуси и России

XII Форум городов-побратимов Беларуси и России «Побратимское движение: новые грани актуальности в условиях активизации межрегионального белорусско-российского сотрудничества»состоится в конце сентября в Бресте.

В работе Форума примет участие Международная ассоциация «Породненные города» (МАПГ). В ее состав войдут более ста представителей российских городов, включая города Крыма, Донбасса и Новороссии. Также широко будут представлены и городские округа Московской области, имеющей наиболее разветвленную сеть породненных отношений с Белоруссией.

Известно, что в этом году форум пройдет в формате пленарного заседания и трех тематических секций: экономическое и деловое сотрудничество: необходимость, условия, ожидания; социальная сфера: ценность опыта и взаимодействия; народная дипломатия: образование, культура и туризм как связующее звено духовного родства и созидания.

По предложению белорусской стороны в программу Форума также включена Встреча молодежи — представителей городов-побратимов «Молодежь Беларуси и России: сохранение базовых ценностей и созидательное взаимодействие ради будущего».

Работа Форума начнется с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и совместного возложения цветов к Вечному огню защитникам Брестской крепости.