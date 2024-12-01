Премьера фильма-фэнтези «Дом культуры» состоится в Лыткарине 24 декабря

Проект и производство фильма осуществлены муниципальным учреждением «Дом Культуры “Центр Молодежи”» городского округа Лыткарино. Фильм представляет собой профориентационный, просветительский проект, ключевыми целями и задачами которого являются поддержка и развитие потенциала молодых авторов, талантливой молодежи, популяризация домов культуры как значимых социальных объектов в сохранении этнографии, фольклора и традиций народов России.

Фильм поставлен по мотивам произведения молодой писательницы, студентки РУДН Кристины Демьянчук. По сюжету фильма ДК – это храм искусства, являющийся вторым домом для всей семьи, здесь светлые и добрые люди всех возрастов творят волшебство и создают светлую энергию, уничтожающую зло и тьму. И пока есть Дома культуры, в которых сохраняются народные традиции и историческая память, темная сторона никогда не победит.

В фильме играют известные актеры. Так, роль злодея Кощея Бессмертного досталась Сергею Легостаеву, главы города – Олегу Комарову, волшебницы Мораны – актрисе театра «Ленком» Марине Корольковой.

Ранее сообщалось, что в Можайском культурно-досуговом центре состоялась премьера спектакля «Живые».