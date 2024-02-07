Премьера кинофильма «20/22» о спецоперации состоится в День защитника Отечества

Премьера кинофильма «20/22» Андрея Симонова, который посвящен событиям СВО, пройдет в День защитника Отечества. Лента была снята компанией ООО «ББГ» при содействии АНО «Институт Развития Интернета».

В центре сюжета — история Алисы и Данилы. В жизнь влюбленных вклинивается СВО, и молодые люди расходятся по разные стороны баррикад. Так, Данила уходит в зону СВО добровольцем к своему брату, а Алиса выступает против спецоперации. Когда ее возлюбленный перестает выходить на связь, девушка отправляется на его поиски.

Съемки фильма велись сорок пять дней в Мариуполе, Москве, Подмосковье и Ростовской области.

Двадцать второго февраля пройдет предпремьерный показ киноленты в столице. В День защитника Отечества на Первом канале и 1TV можно будет посмотреть первые две серии фильма. Третья и четвертая серии будут доступны на тех же платформах двадцать четвертого февраля.