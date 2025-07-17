Премьера полнометражного фильма «Тимур и его команда» состоится в августе

В России 28 августа 2025 года в прокаты выйдет патриотический полнометражный игровой фильм режиссера Андрея Семенова «Тимур и его команда». Выход ленты приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Кроме того, в этом году исполняется 85 лет с момента публикации повести «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара.

Фильм создан при поддержке Фонда Кино, Министерства обороны РФ, «Движения Первых» и общероссийского движения «Народный Фронт».

В фильме снялись популярные актеры: Алексей Онежен, МАЙВЛ, Денис Майданов, Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, Александр Дьяченко, Алина Ланина и другие.

Ожидается, что к началу проката лента присоединится к программе «Пушкинская карта».

Действие фильма происходит в наши дни в прифронтовой зоне СВО. Главные герои — молодые ребята, живущие и действующие в условиях идущих рядом боевых действий. Главная героиня фильма Женя — 17-летняя петербургская школьница — втайне от родителей и старшей сестры приезжает в приграничную зону СВО, чтобы передать брату-танкисту медаль прадеда, спасшую ему жизнь во время Великой Отечественной войны. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и его командой, состоящей из юных волонтеров. Встреча с «тимуровцами» полностью меняет мировоззрение Жени и помогает определить для себя новые жизненные ориентиры.