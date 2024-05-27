Премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик» состоялась в Московском губернском театре

В Московском губернском театре под эгидой губернатора Андрея Воробьева прошла премьера уникального детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик», который основан на одноименной блокадной сказке Дениса Нефедова и посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В основе сюжета — реальная история о кошках, которых прислали в 1943 году в окруженный немцами Ленинград. Вдоль южного берега Ладожского озера был пробит коридор, в блокадный Ленинград стали доставлять продовольствие, но расплодились крысы, и тогда было решено привезти кошек из Ярославля и Костромы. Эти животные спасли жителей города от нашествия грызунов, грозивших уничтожить склады с продовольствием.

Первыми зрителями постановки в Москве стали более семисот школьников, кадет, воспитанников детских домов, детей участников специальной военной операции, многодетные семьи.

«Мне понравилось в этом спектакле, что актеры играли себя: показывали свои характеры, свое сердце.Это основано на реальных событиях и я очень рада, что была тут. Большое спасибо актерам. Это было более 80 лет назад. Всем спасибо за премьеру. Всех люблю!», — отметила Софья Морозова, которая приехала из Тулы специально, чтобы посмотреть премьеру в Московском Губернском театре.

Ожидается, что книга о подвигах кота Елисея и кошки Василисы появится во всех школьных и детских публичных библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской области, Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона. Всего — четыре тысячи бесплатных экземпляров.

Кроме того, есть уже и аудиокнига, которую озвучил заслуженный артист России, участник комического театра «Квартет И» Камиль Ларин. В школах по всей России покажут и киноурок — 20-минутный игровой фильм. Уже завершена работа над фильмом «Думать тишину», посвященного детям блокадного Ленинграда. Фильм снят АНО «Интелрост» в рамках проекта «Киноуроки в школах России»

Создано 8 интерактивных передвижных выставок, посвящённых обороне Ленинграда, на основании сюжета блокадной сказки и реальных событий. Выставки демонстрируются в 32 школах Москвы, Московской и Калужской областей.