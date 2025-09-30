Премьера спектакля «Прибайкальская кадриль» открыла XXI театральный сезон Серпуховского музыкально-драматического театра

Постановка по одноименной пьесе Владимира Гуркина понравилась зрителям. Они высоко оценили харизматичную игру актеров и проявили интерес к сюжету. Пьеса одного из ярких представителей русской драматургии XX века позволила режиссерам представить зрителям лирико‑комическую постановку о жизни четырех пожилых персонажей: Вали, Феди, Серафима и Николая. События разворачиваются в провинциальном городке.



После спектакля зрители задумались о важности в жизни дружбы и любви, о предательстве и прощении, о поддержке близких и поиске смысла жизни. Режиссер‑постановщик спектакля Екатерина Гвоздева сумела донести ответы на вопросы, которые в повседневной жизни беспокоят современных людей: как принять успех окружающих и прекратить сравнивать себя с другими. Анастасия Данилова‑Кухно обеспечила гармонирующее с эпохой повести художественное оформление.



Постановка, адресованная широкой аудитории, получила зрительское призвание. «Прибайкальская кадриль» стала ярким началом нового театрального года, который подготовил для зрителей не менее интересные постановки.