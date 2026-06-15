Друг Крида и России: что известно об Оливере Три, погибшем при крушении вертолетов в Бразилии

Американский 32-летний артист Оливер Три, известный по хитам Jerk и Life Goes On, погиб 14 июня в результате столкновения двух вертолетов над Рио-де-Жанейро. Жертвами трагедии стали шесть человек. Для российских поклонников музыкант был не чужим — в 2021 году он несколько месяцев прожил в Москве, работал с группой Little Big, подрался с Ильей Прусикиным* и подружился с Егором Кридом, который до последнего отказывался верить в смерть приятеля. Подробности о творческом пути и связи с Россией собрала редакция KP.RU .

Небо над Рио-де-Жанейро в минувшую пятницу окрасилось в траурные тона. Два вертолета столкнулись в воздухе, после чего рухнули на землю и загорелись. Шесть человек покинули этот мир, и среди них — 32-летний американский музыкант Оливер Три, чьи песни знали миллионы по обе стороны океана.

Для российской аудитории это имя давно перестало быть просто строчкой в плейлисте. В 2021 году артист неожиданно для многих переехал в Москву, где принялся за работу над мини-альбомом Welcome To The Internet. Его соавторами выступила группа Little Big, солист которой Илья Прусикин* (признан иноагентом в РФ) обеспечил проекту немалую долю скандальной известности.

Московские каникулы со следами побоев

За четыре месяца в российской столице жизнь Оливера изменилась кардинально. Он сменил имидж, отказался от знаменитой «прически под горшок» и всерьез называл Москву новым домом

«Я никогда не был так счастлив, так вдохновлен и так настроен на создание прекрасного искусства», — писал тогда артист, щедро публикуя кадры с московскими улицами.

Творческий процесс, впрочем, не всегда был мирным. В одном из интервью Оливер признался: работа с Little Big — это нечто дикое. Конфликты случались настолько серьезные, что дело дошло до драки.

«Я оставил Ильича с фингалом под глазом. Зато после этого он наконец научился закрывать рот в нужный момент», — рассказывал музыкант.

За время жизни в России американец успел обрасти знакомствами среди отечественных артистов. Тусовки, дни рождения, совместные проекты — в этом кругу оказался и Егор Крид.

«До последнего надеялся»

Известие о крушении вертолета застало российского рэпера врасплох. Крид признался подписчикам, что первым делом решил: это ошибка, фейк, глупая шутка. Но жизнь, как он сам выразился, оказалась жестокой.

«Новость, которая потрясла сегодня нас всех. К сожалению, не стало моего знакомого — Оливера Три. До последнего надеялся, что это неправда. Только недавно вроде виделись, и хотелось верить, что это просто слух», , — написал Крид.

По словам артиста, они знали друг друга около пяти лет. Виделись нечасто — графики, туры, записи, — но этого времени хватило, чтобы Крид разглядел в американском коллеге не просто талантливого музыканта. «Очень добрый, веселый, искренний человек с большим сердцем, который умел вдохновлять и оставаться собой несмотря ни на что. Покойся с миром, бро».

Последний ролик и миллионы просмотров

За несколько часов до трагедии Оливер Три успел порадовать подписчиков последним видео. В своем фирменном шутливом стиле он делился впечатлениями от первой поездки в Бразилию. За сутки ролик набрал около 50 миллионов просмотров. Теперь под ним — сотни тысяч комментариев со словами скорби. Люди прощаются с артистом, который нашел счастье в Москве, а покой обрел в небе над Рио.

*признан иноагентом в России