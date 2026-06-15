Временный мост через реку Северку в Коломне устроят к концу июня

В селе Непецино (городской округ Коломна) идет капитальный ремонт моста через реку Северку на Рязанском шоссе. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что уже сейчас активно формируется временная транспортная схема, призванная не допустить перебоев в сообщении на период реконструкции.

На площадке трудятся 16 специалистов, задействованы 4 единицы спецтехники. К настоящему моменту мостовики успели устроить опоры и пролет временного моста, сформировать насыпь временной объездной дороги, а также смонтировать освещение на участке объезда.

Полностью завершить устройство временного объезда с мостом планируют к концу июня — это позволит сохранить удобство передвижения для местных жителей и транзитного транспорта.

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