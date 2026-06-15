В Химках компания молодых людей на лодке с пиратским флагом устроила шоу на реке Клязьма

Ролик, на котором заснята импровизированная «пиратская регалия», стремительно разлетелся по городским пабликам и набирает тысячи просмотров. Группа молодых людей, видимо, решила, что спокойное течение местной реки требует более ярких сюжетов. Энтузиасты раздобыли небольшое моторное судно, водрузили на него знаменитый черный пиратский стяг с черепом, а затем, облачившись в треуголки, отправились бороздить водную гладь. Их импровизированный круиз не остался незамеченным для жителей близлежащих домов. Мощная аудиосистема, установленная на лодке, обеспечила громкое музыкальное сопровождение на весь район. Местные жители с удивлением и смехом наблюдали за происходящим, снимая действо на камеры мобильных телефонов.

Клязьма в этом районе, стоит отметить, буквально зажата между жилыми кварталами. Поэтому эффект присутствия для людей, находящихся на берегу и в домах, оказался максимальным. Мощные басы из переносной колонки без труда доносились даже до балконов верхних этажей. Жители отнеслись к происходящему с юмором, однако некоторые выразили обеспокоенность соблюдением правил безопасности на воде.

«Если же такие развлечения приведут к несчастному случаю или создадут угрозу судоходству, к правонарушителям могут быть применены куда более жесткие меры гражданско-правового и уголовного характера», — предупредил REGIONS юрист, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин РТУ МИРЭА Андрей Мелентьев.

Эксперт пояснил, что в регионе действуют официальные правила охраны жизни граждан на водных объектах, утвержденные региональным правительством. Согласно этому документу, категорически запрещается плавание на любых конструкциях, которые для этого не предназначены, а также на самодельных плотах, особенно в границах жилых застроек.

Юрист также уточнил, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит денежное взыскание в виде штрафа. Размер его может зависеть от конкретных обстоятельств и тяжести проступка. В любом случае, «пиратская» прогулка может обойтись ее участникам в круглую сумму.

Ранее сообщалось, что в пиратской столице Карибского моря впервые нашли легендарные корабли эпохи черных парусов.