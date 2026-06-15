«Папа, ты главный»: Кирилл Нагиев публично поддержал отца после слухов об «отмене» в России

Сын известного российского актера и шоумена Дмитрия Нагиева публично поддержал своего отца на фоне слухов об «отмене» его творчества в России.

В интервью изданию Peopletalk Кирилл Нагиев, который сам пробует силы в творчестве, подчеркнул, что мнение отца о его работе всегда остается приоритетным.

«Я его люблю и безмерно уважаю. Я всегда за него, что бы ни происходило», — сказал Кирилл.

В конце 2025 год появилась информация, что Нагиева начали исключать из российских медиапроектов, а также вырезать эфирное время с актером на федеральных телеканалах. Все началось после того, как Дмитрий выступил на презентации нового проекта в Москве.

Тогда звезда «Физрука» и «Кухни» крайне эмоционально высказался о дефиците зарубежных фильмов в российском кинопрокате. Затем последовал резкий ответ на вопрос о его личной жизни.

Более того, в марте 2026 года появилась информация о том, что Нагиев лишился роли в фильме «Королек моей любви» с участием Михаила Галустяна, Демиса Карибидиса и Сергея Роста.

Ранее звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко назвала условие, при котором вернется в Россию.