Рубины за 50 тысяч и нефрит для бани: что находят на Полярном Урале

На Полярном Урале туристы увозят с собой не только фотографии, но и камни, которые порой стоят как подержанный автомобиль. Рубины с насыщенным кровавым оттенком, нефрит для саун и уникальный минерал райизит, встречающийся только в ЯНАО, превращают обычный поход в горы в охоту за сокровищами. Цены на некоторые образцы на досках объявлений достигают 50 тысяч рублей, выяснило интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Полярные горы давно перестали быть просто точкой на туристической карте. Их недра выдают такие самородки, за которые коллекционеры и ценители прекрасного готовы расставаться с круглыми суммами. Местные геологи и путешественники знают: здесь каждый камень может оказаться дороже любого сувенира из магазина.

Рубин ценой в месячную зарплату

Гора Рай-Из давно облюбована любителями горных восхождений со всей страны. Но многие приезжают сюда не только ради маршрутов, но и за «красным золотом» — крупными кристаллами рубина, разновидности корунда. На известных интернет-площадках за такой минерал просят до 50 тысяч рублей.

Как пояснил кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин в беседе с «Ямал-Медиа», в советские годы при разработке хромитового месторождения рабочим то и дело попадались желваки с драгоценными камнями. Отдельные экземпляры достигали двух сантиметров в длину и обладали ювелирным качеством. Правда, промышленной добычи рубинов там никогда не велось — они были лишь приятным, но редким бонусом к основной руде.

Именно цвет отличает полярный рубин от карельского собрата. Если на северо-западе камни бледно-розовые и узнать в них драгоценность сложно, то уральские образцы вспыхивают насыщенным кроваво-красным отливом. Спрятать такое богатство в карман не получится — оно само бросается в глаза.

Нефрит: камень с памятью

В районе Нефритовой долины, где крупное месторождение открыли еще в 1973 году, сегодня тихо. В нулевые здесь орудовали нелегальные добытчики, но к 2014 году легкодоступные запасы иссякли. Теперь территория входит в природный парк «Ингилор», и промышленная добыча почти остановлена — слишком сложно и опасно.

Зато на сайтах объявлений Ноябрьска, Салехарда и Надыма нефрит продается активно. Крупные куски для бань и саун предлагают тремя фракциями: от четырех до восемнадцати сантиметров и больше. Продавцы готовы за отдельную плату напилить камни по индивидуальным размерам или подобрать образцы позеленее.В Салехарде можно найти нефритовую птицу с пометкой «б/у и старая», а в Надыме — подсвечник из этого же материала за 1400 рублей, выполненный уральскими мастерами.

Эзотерик Сергей Шмелев предупреждает: нефрит — не просто украшение. Камень впитывает энергетику прошлых владельцев, как бетонные стены впитывают атмосферу скандалов.

«Путь к здоровью и богатству открывается за правильные поступки. Нефрит надо найти в определенное время, а не купить в сувенирной лавке, даже за большие деньги», — отмечает он.

Кстати, туристы в Нефритовой долине часто путают настоящий минерал с зеленым серпентинитом — мраморной породой, которую берут на память по ошибке.

Райизит: уникальный, но капризный

Этот камень не встретишь больше нигде в мире, только на Полярном Урале в массиве Рай-Из. Открыли его геологи Уральского государственного горного университета в 2019 году и назвали в честь горы. Строго говоря, райизит — даже не минерал, а природный микс из серпентина, доломита с примесями талька и стихтита.

Цветовая гамма — от бледного розовато-серого до нежного лавандового. Блеск варьируется от матового до стеклянного. Первооткрыватели пророчили новичку популярность среди ювелиров, но камень оказался хрупким и своенравным.

Сегодня райизит почти не представлен на рынке. В онлайн-продажах на Ямале его встретить трудно, и вопрос о промышленной добыче пока остается открытым. Однако у туристов остается шанс найти маленький кусочек северных недр в горах — и, если верить эзотерикам, такой амулет будет работать надежнее любого покупного.