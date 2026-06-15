Ушел из жизни почетный гражданин Подмосковья Николай Козлов

Николай Иванович родился 20 июля 1925 года в селе Шагарово Курской области. В 1941 году он добровольно пошел защищать Москву. В том же году был направлен на Калининский фронт в 1193-й стрелковый полк в роту автоматчиков. После ранений в 1942 и 1943 годах и излечения был направлен на курсы разведчиков. После обучения получил звание старшего сержанта и был направлен на фронт на должность заместителя командира полковой разведки.

Принимал участие в боевых действиях по освобождению Белоруссии, части Прибалтики и западной Украины. Дошел до реки Висла (восточная Пруссия), где при выполнении задания был тяжело ранен.

С 1945 по 1947 годы находился в различных госпиталях на лечении. Курским обкомом партии был направлен в Москву в главное строительное управление при ЦК КПСС.

С 1950 по 1984 годы участвовал в создании ракетно-ядерного щита СССР. В период 2014-2024 годов в ответ на международные санкции против РФ стал инициатором проведения народной дипломатии, принимая участие в движении «Бессмертный полк» в Германии, участвуя в составе делегации в мероприятиях по встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий и Вооруженных Сил, молодежью в городах РФ и Белоруссии.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной звезды, орденами Славы II и III степеней, Орденом Почета, другими наградами и почетными званиями. Заслуженный инженер-строитель Министерства обороны СССР. Постановлением губернатора Московской области от 27 марта 2025 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».