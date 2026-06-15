Когда река после долгого затишья наконец ожила, житель города Ступино Сергей Береза решил совместить приятное с полезным. Для него этот момент совпал с испытанием довольно нестандартного девайса. Вместо привычного набора удочек и снастей рыбак решил применить на практике усилитель сигнала Wi-Fi, сообщил REGIONS.

По мнению местного жителя, на участке, где рыба традиционно держится на отдалении от берега, устойчивая, бесперебойная связь рыболовного эхолота с принимающим устройством становится не роскошью, а острой необходимостью.

Как пояснил сам экспериментатор, разработанный им усилитель сигнала способен удерживать устойчивую связь с эхолотом на дистанции до 300 метров. Такая дальность действия, по его словам, дает возможность рыбаку не беспокоиться о потере соединения с прибором и спокойно обследовать на предмет скопления рыбы те участки водоема, которые находятся далеко от уреза воды. Это особенно ценно, когда перспективные точки располагаются как раз на дальних рубежах.

«В этот раз я выступал в роли наставника. Нина — наша давняя семейная подруга. Уже много лет она говорила: „Когда-нибудь ты все-таки возьмешь меня на рыбалку“. Дождалась: ее посадили на платформу, объяснили базу, а дальше девушка действовала сама — от заброса до вываживания», — рассказал Сергей.

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